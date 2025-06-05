Чем заканчивается "Сага о Форсайтах"?

Наш ответ:

«Сага о Форсайтах» - один из самых популярных британских сериалов последних лет. Напоминаем концовку драмы.



В финале "Саги о Форсайтах" завершается долгая история семейных конфликтов, любви и потерь. Старая гвардия уходит — умирает Джолион, Филип, другие старшие Форсайты. Молодое поколение — Джон, Флер и их окружение — сталкиваются с новыми чувствами и вызовами. Любовь Джона и Флер оказывается невозможной из-за прошлого, и Джон отказывается от отношений. Флер выходит замуж за Майкла Монтa, политического деятеля. Сага заканчивается тем, что Ферс Сомс, оставшийся один, осознаёт, как сильно изменился мир, и что эра Форсайтов подходит к концу. Всё возвращается к теме времени, перемен и утраченного прошлого.