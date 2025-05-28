Меню
Чем заканчивается пятый сезон сериала «Рассказ служанки»?

Чем заканчивается пятый сезон сериала «Рассказ служанки»?

28 мая 2025
Наш ответ:

«Рассказ служанки» — американский антиутопический сериал, в основу которого лег одноименный роман Маргарет Этвуд.

В пятом сезоне, который вышел в 2022 году, Джун Осборн и Серена Джой Уотерфорд преодолели давнюю вражду и начали помогать друг другу. Серена спасла Джун жизнь, а Джун помогла Серене родить ребенка. В концовке последней серии сезона героини покидают Канаду на одном поезде. По словам создателя сериала Брюса Миллера, весь пятый сезон был заточен на это соединение Джун и Серены. Разбираясь в своих сложных отношениях, они осознают, что между ними есть особая связь. По ходу развития событий эмоциональная связь только крепнет.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рассказ служанки
Рассказ служанки драма, фантастика
2017, США
8.0
