Чем заканчивается пятый сезон сериала «Рассказ служанки»?

Наш ответ:

«Рассказ служанки» — американский антиутопический сериал, в основу которого лег одноименный роман Маргарет Этвуд.



В пятом сезоне, который вышел в 2022 году, Джун Осборн и Серена Джой Уотерфорд преодолели давнюю вражду и начали помогать друг другу. Серена спасла Джун жизнь, а Джун помогла Серене родить ребенка. В концовке последней серии сезона героини покидают Канаду на одном поезде. По словам создателя сериала Брюса Миллера, весь пятый сезон был заточен на это соединение Джун и Серены. Разбираясь в своих сложных отношениях, они осознают, что между ними есть особая связь. По ходу развития событий эмоциональная связь только крепнет.