Чем заканчивается первый сезон сериала «Подслушано в Рыбинске»?

Чем заканчивается первый сезон сериала «Подслушано в Рыбинске»?

Олег Скрынько 12 марта 2025 Дата обновления: 12 марта 2025
Наш ответ:

«Подслушано в Рыбинске» — российский детективный сериал. Первый сезон стартовал в онлайн-кинотеатрах START и PREMIER 30 января 2025 года. Две заключительные серии вышли 6 марта. Как следует из названия, действие разворачивается в городке под названием Рыбинск. В центре сюжета — журналист местной газеты Юра, которого неожиданно начинают посещать видения, связанные с происходящими в городе убийствами. Отправной точкой сюжета становится смерть молодой актрисы. Юра становится главным подозреваемым, но по ходу развития событий он убеждает окружающих, что он не злодей и не сумасшедший. Помогает Юре возлюбленный убитой актрисы Ширмик.

Юра и Ширмик пытаются выяснить, кто стоит за преступлениями в Рыбинске. К ним присоединяется дочь Юры по имени Таня. Параллельно расследование ведут капитан полиции Зоя Григорьева и ее напарник Баян. В концовке выясняется, что к убийствам причастный телеведущий Константин Лукьянов. Также в деле замешаны некоторые влиятельные фигуры города. Не все вопросы получили ответы в финале, потому что авторы уже планируют второй сезон.

