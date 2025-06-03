Чем заканчивается первый сезон сериала «Маня и Груня»?

Меню
Олег Скрынько 3 июня 2025 Дата обновления: 3 июня 2025
Наш ответ:

«Маня и Груня» — российский сериал, в котором сочетаются детектив и мелодрама. Главной героиней выступает майор Следственного комитета Марина Пичугина, которая возвращается из Москвы в родной городок Савельевск. Там Маня рассчитывает отыскать своего отца, которого считала погибшим. Маня завоевывает уважение новых сослуживцев. Также она обретает напарницу в лице темпераментной и умной овчарки по имени Груня. Вместе они занимаются расследованием преступлений.

В заключительных сериях Маня берется на новое дело: пропадает известная предпринимательница Элина Сереброва, владеющая крупных холдингом. Ее супруг Виталий Карманов требует, чтобы полиция как можно скорее разобралась в произошедшем. Элина и Виталий должны были встретиться ночью у реки, где в прошлом состоялось их первое свидание, но там была обнаружено только авто Элины. Тем временем Маня узнает, что Лукин напал на след ее отца. Ответы на главные вопросы не были даны, потому что создатели сериала планируют второй сезон.

Маня и Груня
Маня и Груня детектив, мелодрама
2025, Россия
