Чем заканчивается книга «Укрытие»?

Наш ответ:

«Укрытие» — книжный цикл Хью Хауи в жанре научной фантастики. На стрим-сервисе Apple TV+ выходит одноименная многосерийная экранизация, снискавшая большую популярность. На данный момент сериал включает два сезона, но проект уже официально продлен еще на два сезона, которые станут заключительными. Зрителям не терпится узнать, чем заканчивается эта история, но ответ можно найти в литературном первоисточнике. По сюжету после глобального катаклизма остатки человечества спрятались в бункер, расположенный глубоко под землей. Выжившие уверены, что поверхность Земли теперь непригодна для жизни. Все, кто пытается выбраться из бункера, погибают. Выясняется, что бункеров несколько. Жители поднимают восстание против тирании Турмана. Дарси жертвует собой, чтобы Шарлотта смогла благополучно выбраться, а Дональд уничтожает Бункер №1. В то же время Джульетта узнает, что в каждом бункере есть машина для прокладывания туннеля к месту под названием «Семя». Поскольку машина бункера №17 не функционирует должным образом, Джульетта и другие пытаются выйти на поверхность пешком. Преодолев стену пыли, они выясняют, что мир уже восстановился. Дело в том, что бункеры были окутаны искусственной дымкой, чтобы скрывать от обитателей наличие снаружи воздуха, воды и полноценной экосистемы. В «Семени» Джульетта находит вдоволь пищи, семена растений и другие вещи, необходимые для возрождения человеческой цивилизации.