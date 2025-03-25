Чем заканчивается каждый сезон сериала «Почка»?

«Почка» — российский комедийно-драматический сериал, стартовавший в 2021 году в онлайн-кинотеатре KION. На данный момент шоу включает три сезона. Третий вышел в марте 2025 года. Главная героиня — инспектор пожарного надзора МЧС России Наталья Кустова. Это бойкая девушка, которая во всем стремится добиться выгоды, ради чего не погнушается даже обвести вокруг пальцев своих родственников. Однажды Наташа узнает, что ей грозит смерть. Спасти ее может только новая почка от подходящего донора.

Чем закончился первый сезон

Наташа бросается на поиски донора среди родственников и на черном рынке, но терпит неудачу. Время истекает, состояние здоровья девушки заметно ухудшается. При прохождении гемодиализа Наташа знакомится с Михаилом, у которого такая же проблема. Свою почку Мише готова пожертвовать его мать, но он не хочет ставить под угрозу ее жизнь. Тогда мама Миши предлагает Наташе сделку: девушка получает от нее почку, а затем обязуется отыскать почку для Миши. Наташа соглашается и отправляется для операции в Хорватию. В концовке обе показаны на операционном столе.

Чем закончился второй сезон

Операция прошла успешно для Наташи, тогда как мама Миши умирает. Оправившись, Наташа обнаруживает, что ее начальница Чарская повесила на нее массу преступлений, поэтому героиня не может вернуться в Россию. Наташа все-таки решает сдержать слово и отыскать почку для Миши. Она все-таки возвращается в Россию, но Миша наотрез отказывается от ее помощи. Он собирается ждать своей очереди на трансплантацию. Тогда Наташа решает найти почки для всех людей, которые выше Миши по списку.



В итоге Мише пересаживают почку. Донором стал Павел, брат Наташи. Операция была проведена в подпольной больнице, созданной Наташей. Павел тяжело переносит процедуру. Наташа отдает ему деньги, полученные от отца. Виталика арестовывают — он значился владельцем клиники, где пересаживали почки. Наташа сообщает своей сестре, что квартира, где та жила, продана. После Наташа отправляется в полицию и сдает свою начальницу. Заканчивается сезон тем, что Наташу извивают на улицы подручные Чарской. Девушка получает удар по почке.

Чем закончился третий сезон

Прошел год. Мише трансплантация не помогла, он умер. Наташа заняла пост арестованной начальницы, но преступные махинации самой Наташи вот-вот будут раскрыты. Спасти девушку от тюрьмы может новорожденный ребенок. По этой причине Наташа теперь разыскивает не почки, а младенца. Наташа обращается к жене покойного Миши, которая вскоре должна родить. В итоге Наташе удается заполучить ребенка и подделать нужные документы. Выносится приговор: Наташе назначен срок с отсрочкой на 14 лет.



Наташа спихивает ребенка брату Сергею и его жене Маше, поскольку у них не получается завести свое дитя. Те дают девочке новое имя. Чтобы довести свое дело до конца, Наташе требуется подпись Чарской, они вступают в переговоры. Затем Сергей сообщает, что вернет Наташе ребенка, потому что Маша наконец забеременела. Адвокат Овсянкин пытается раскрыть полог Наташи, но она отказывается отдавать ребенка. Чарская умирает и все свое имущество оставляет Наташе, которая затем уходит в декрет. Наташа ведет малышку на медосмотр. Выясняется, что у ребенка врожденное заболевание почек. Тогда Наташа решат вернуть ребенка матери. Вернувшись домой, она сталкивается с инспекторами по ее делу и рассказываем правду. В то же время у Наташи проявляются признаки лактации. Инспекторы сжаливаются и не выписывают предупреждение, потому что Наташа меняет решение и окончательно забирает ребенка себе.