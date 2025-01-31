Чем заканчивается "Человек бензопила"?

Наш ответ:

Чем закончился первый сезон «Человека-бензопилы»:



Финал первого сезона подводит черту под первой частью истории, но оставляет множество вопросов. Дэндзи, Пауэр и Аки справляются с очередными врагами, но настоящий противник — демон-огнестрел — так и не появился, хотя его упоминали на протяжении всего сезона. Постепенно трое напарников начинают лучше понимать друг друга и становятся настоящей командой. Аки заключает контракт с демоном будущего, который не требует ни частей тела, ни души — только возможность наблюдать за его судьбой, которую сам же называет ужасной. Последняя серия подбрасывает зрителям намеки на грядущие события. В финальных кадрах появляется загадочная девушка, которая сыграет важную роль в следующих арках. Кроме того, Дэндзи видит странный сон: перед ним дверь, которую нельзя открывать. А Макима, как всегда, ведет себя загадочно, словно знает то, чего не должны знать остальные. Манга, на основе которой создано аниме, продолжается, а значит, нас ждет еще немало сюрпризов.