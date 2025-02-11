Меню
Чем заканчивается "Бумажный дом"?

Олег Скрынько 11 февраля 2025 Дата обновления: 11 февраля 2025
Наш ответ:

Финал «Бумажного дома», как и ожидалось, держит в напряжении до последней минуты. После множества испытаний Профессор и его команда совершают головокружительную аферу, чтобы выбраться из испанского монетного двора живыми и с золотом. Однако в какой-то момент кажется, что операция провалилась: власти объявляют, что банда уничтожена.

На самом деле это лишь блестящий ход Профессора — герои инсценируют свою гибель, а затем бесследно исчезают. Золото заменено на латунь, а настоящее тайно вывезено. В финале выжившие грабители получают новые паспорта и новую жизнь, свободную от преследования. Профессор, Лиссабон, Рио, Токио (в воспоминаниях), Денвер и другие навсегда покидают прошлое, оставляя за собой легенду о величайшем ограблении в истории.

Бумажный дом
Бумажный дом боевик, криминал, триллер
2017, Испания
8.0
