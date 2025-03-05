Чем заканчивается 8 сезон сериала «Ивановы-Ивановы»?

Наш ответ:

«Ивановы-Ивановы» — российский комедийный сериал, стартовавший в 2017 году. Восьмой сезон, включающий 12 эпизодов, вышел в феврале 2025 года. Сюжетные линии этой истории пока не завершены, так что ожидается, что будет выпущен девятый сезон. В восьмом сезоне Лида прогонят из дома Алексея за то, что он поцеловался с Машей. В дальнейшем Алексей заслуживает прощение со стороны жены. Ваня и Вася расходятся. В этом повинны помощница Вани и бывший возлюбленный Васи. Ферма Бориса подверглась автоматизации, но вместе с этим приходит беда: дело в том, что преступники тайно обустраивают хранилище токсичных отходов. В итоге преступников выводят на чистую воду, но территория фермы теперь непригодна для сельского хозяйства.