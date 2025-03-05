Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается 8 сезон сериала «Ивановы-Ивановы»?

Чем заканчивается 8 сезон сериала «Ивановы-Ивановы»?

Олег Скрынько 5 марта 2025 Дата обновления: 5 марта 2025
Наш ответ:

«Ивановы-Ивановы» — российский комедийный сериал, стартовавший в 2017 году. Восьмой сезон, включающий 12 эпизодов, вышел в феврале 2025 года. Сюжетные линии этой истории пока не завершены, так что ожидается, что будет выпущен девятый сезон. В восьмом сезоне Лида прогонят из дома Алексея за то, что он поцеловался с Машей. В дальнейшем Алексей заслуживает прощение со стороны жены. Ваня и Вася расходятся. В этом повинны помощница Вани и бывший возлюбленный Васи. Ферма Бориса подверглась автоматизации, но вместе с этим приходит беда: дело в том, что преступники тайно обустраивают хранилище токсичных отходов. В итоге преступников выводят на чистую воду, но территория фермы теперь непригодна для сельского хозяйства.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ивановы-Ивановы
Ивановы-Ивановы комедия, семейный
2017, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше