Чем заканчивается 3 сезон сериала "Триггер"?

Наш ответ:

В финале третьего сезона сериала "Триггер" Лера сдаётся полиции, благодаря чему Артём Стрелецкий избегает тюремного заключения. Однако и сама Лера, умело подстроившая своё «убийство», умудряется скрыться с помощью влюбленного в неё следователя. Даша наконец-то выходит на свободу, и Артём ждет её дома, готовый ко встрече. Он осознаёт свои ошибки и, кажется, настроен восстановить отношения с Дашей и их сыном Кирюшей, мечтая быть рядом с ними.



Но на пути к счастливому финалу встаёт отец Артёма. К нему возвращается память, и он понимает, что своими поступками часто причинял боль детям. Решив «исправить» ситуацию, он делает шокирующее заявление на семейном празднике, где собрались все близкие: оказывается, он – биологический отец Кирюши, а Артём – лишь его старший брат. Слова отца обескураживают Артёма, который, отчаявшись, покидает дом, ощущая себя преданным.