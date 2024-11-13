Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается 3 сезон сериала "Триггер"?

Чем заканчивается 3 сезон сериала "Триггер"?

Олег Скрынько 13 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В финале третьего сезона сериала "Триггер" Лера сдаётся полиции, благодаря чему Артём Стрелецкий избегает тюремного заключения. Однако и сама Лера, умело подстроившая своё «убийство», умудряется скрыться с помощью влюбленного в неё следователя. Даша наконец-то выходит на свободу, и Артём ждет её дома, готовый ко встрече. Он осознаёт свои ошибки и, кажется, настроен восстановить отношения с Дашей и их сыном Кирюшей, мечтая быть рядом с ними.

Но на пути к счастливому финалу встаёт отец Артёма. К нему возвращается память, и он понимает, что своими поступками часто причинял боль детям. Решив «исправить» ситуацию, он делает шокирующее заявление на семейном празднике, где собрались все близкие: оказывается, он – биологический отец Кирюши, а Артём – лишь его старший брат. Слова отца обескураживают Артёма, который, отчаявшись, покидает дом, ощущая себя преданным.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Триггер
Триггер драма, триллер, детектив
2020, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше