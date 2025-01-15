Меню
Чем заканчивается 3 сезон сериала «Папины дочки. Новые»?

Олег Скрынько 15 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Папины дочки. Новые» — российский ситком, который является перезапуском и продолжением оригинальных «Папиных дочек» (2007–2013). По сюжету Даша бросила Веника, так что он вынужден самостоятельно воспитывать нескольких дочерей. Помогают ему тесть, сестры Даши и другие знакомые персонажи. Третий сезон, выходивший 2–8 января 2024 года, завершился свадьбой Галины Сергеевны и соседа Бори. Также в финале появилась Даша, которая записала для сестры поздравительное видеосообщение. Также важным событием стало то, что все узнали о романтических отношениях Веника и Тани. Четвертый сезон уже находится в разработке. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», START, Wink, «Иви», Okko, а также на сайте ctc.ru.

