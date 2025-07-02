Чем заканчивается 3 сезон сериала «Игра в кальмара»?

Меню
Олег Скрынько 2 июля 2025 Дата обновления: 2 июля 2025
Наш ответ:

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, вышедший на стрим-сервисе Netflix. Первый сезон, в 2021 году ставший хитом, задумывался как завершенная история, но глобальный успех побудил Netflix и автора проекта Хван Дон-хёка взяться за продолжение. Премьера третьего и заключительного сезона состоялась 27 июня.

По сюжету Сон Ки-хун, победивший в первом сезоне, решает отыскать и уничтожить организаторов зверского шоу. Помогает Ки-хуну молодой офицер полиции Хван Чун-хо. Чтобы осуществить свой план, Ки-хуну приходится вновь стать участником игр. Заканчивается третий сезон смертью Ки-хуна. В финал новой игры он вышел вместе с Ли Мён-ги/Игрок 333. Кроме того, на груди Ки-хун несет новорожденного ребенка Ким Дзюн-хе/Игрок 222, которая ранее пожертвовала собой. При этом отцом ребенка является Мён-ги. Ки-хун и Мён-ги сходятся в решающей схватке над пропастью. Заканчивается дело тем, что Мён-ги разбивается насмерть. Однако выясняется, что Ки-хун и Мён-ги забыли нажать кнопку, официально начав финальный раунд. Теперь Ки-хуну нужно либо убить себя, либо убить ребенка. В итоге он делает выбор в пользу ребенка и прыгает в пропасть. «Мы не лошади. Мы люди, а люди…» — говорит он напоследок, но не заканчивает свою мысль. Таким образом, победителем становится ребенок. Его забирает Хван Ин-хо, также известный как Подставной человек.

Проходит полгода. Канг Но-эуль снова находится в парке развлечений, где она работала до того, как стала охранницей в играх. Но-эуль узнает, что ее считавшаяся умершей дочь замечена в Китае. Девушка отправляется туда. Когда она прибывает в аэропорт, мы видим Кан Чхоля, младшего брата Кан Сэ-бёк, которая дружила с Ки-хуном в первом сезоне. Кан Чхоль воссоединяется со своей мамой.

Хван Дзюн-хо помогает Чой Ву-соку выйти из тюрьмы. Они пытаются узнать, где деньги Ки-хуна, которые он получил за победу в первых играх. Когда позже Дзюн-хо возвращается домой, он находит спасенного Ки-хуном ребенка и банковскую карту с 45,6 млрд вон на имя Игрока 222.

В последних сценах Хван Ин-хо отправляется в Лос-Анджелес, чтобы доставить вещи Ки-хуна его дочери. Ин-хо сообщает ей, что ее отец мертв. В посылке лежит форма Игрока 456 и банковская карта с его выигрышными деньгами. После Ин-хо едет в центр Лос-Анджелеса. По пути он видит двух людей, играющих на улице в игру ddakji, — бездомного и хорошо одетую женщину (Кейт Бланшетт), которая выглядит как вербовщица игроков из корейских игр. Взгляды Ин-хо и героини Бланшетт встречаются, они узнают друг друга.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Хван Дон-хёк
Hwang Dong-hyeok

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Игра в кальмара
Игра в кальмара драма, мистика
2021, Южная Корея
8.0
