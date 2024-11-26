Чем заканчивается 2 сезон "Аркейн"?

Финал анимационного сериала «Аркейн» стал кульминацией трагичных событий. Кейтлин и Мэл сражаются с Амбессой Медардой у стен Пилтовера, потеряв в бою Лориса и Мэдди, предавшую Кейтлин. Несмотря на победу, Кейтлин тяжело ранена в глаз. Мэл изгоняет мать к «Чёрной Розе», использует магию, чтобы уничтожить клан, и окончательно убивает Амбессу.
Тем временем Вай, Экко и Джинкс противостоят куклам Виктора и Вандеру, превращённому в зверя. Джейс не успевает отключить реактор хранилища, что оказывается частью плана Виктора, стремящегося к дикой руне. На крыше хекс-портала Виктор, используя устройство Экко, встречает старшую версию себя, осознаёт свои ошибки и уничтожает руну вместе с Джейсом, исчезнув навсегда.
Вандер продолжает угрожать Вай. Джинкс, жертвуя собой, погибает вместе с ним. Вай тщетно пытается спасти сестру. Кейтлин, потерявшая глаз, теперь носит повязку. Финал оставляет героинь перед неизвестным будущим.
