Чем заканчивается 1 сезон сериала "Игра в кальмара"?

В финале первого сезона «Игры в кальмара» остаются два последних участника — Сон Ги-хун и Чо Сан-у. Их ждёт решающий раунд смертельной игры. После жестокой схватки Ги-хун одерживает победу, но, вместо того чтобы добить Сан-у, предлагает сдаться и уйти вместе. Однако Сан-у, осознавая свою безнадёжность, совершает самоубийство, оставляя победу другу.
Ги-хун получает 45,6 миллиарда вон, но его жизнь не становится счастливее. Он обнаруживает, что организатором игры был О Ил-нам — старик, участвовавший в смертельных испытаниях ради развлечения. Через год Ги-хун случайно узнаёт, что смертельная игра продолжается. В последний момент, перед отъездом к дочери в США, он решает остаться и выяснить, кто стоит за новым набором игроков, готовясь остановить кровавый эксперимент.
