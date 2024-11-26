Меню
Чем заканчивается 1 сезон "Аркейн"?

Олег Скрынько 26 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Финал 1-го сезона анимационного сериала «Аркейн» завершился на трагической и напряжённой ноте, оставив множество вопросов. Джинкс, окончательно сломленная внутренними конфликтами и манипуляциями Силко, атакует собрание Совета Пилтовера с помощью мощного оружия. Перед этим Вай пытается достучаться до сестры, но их разговор перерастает в хаос, когда Джейс, Вай и Силко сталкиваются в попытках убедить Джинкс выбрать сторону.

В кульминации Джинкс решает, что уже не является ни Пудрой, ни тем, кем хотели её видеть близкие. Она принимает свою новую идентичность и запускает ракету по зданию Совета, где собрались лидеры города, чтобы обсудить мирное соглашение между Пилтовером и Зауном. В последние секунды сезона зритель видит ракету, летящую к цели, но её последствия остаются за кадром.

