Чем вдохновлена дорама «Игра в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Сценарий сериала «Игра в кальмара» абсолютно оригинальный – в том смысле, что шоураннер, сценарист и режиссер Хван Дон Хёк при работе над проектом не опирался на уже готовый комикс, аниме или мангу. Однако можно назвать фильмы и манги, которыми, по всей вероятности, вдохновлялся создатель шоу. Сюжеты этих произведений объединяет то, что герои оказываются втянутыми в игру на выживание. Итак, среди возможных источников вдохновения – серия книг и фильмов «Голодные игры», японский фильм-антиутопия «Королевская битва», манги «Ганцу», «Дневник будущего», «Игра в кости» и другие.

Подобные сюжеты довольно популярны в азиатских странах, поэтому при желании можно найти еще массу комиксов, дорам и художественных картин с «играми на выживание».

 

