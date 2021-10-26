Чем вдохновлена дорама «Игра в кальмара»?

Наш ответ:

Сценарий сериала «Игра в кальмара» абсолютно оригинальный – в том смысле, что шоураннер, сценарист и режиссер Хван Дон Хёк при работе над проектом не опирался на уже готовый комикс, аниме или мангу. Однако можно назвать фильмы и манги, которыми, по всей вероятности, вдохновлялся создатель шоу. Сюжеты этих произведений объединяет то, что герои оказываются втянутыми в игру на выживание. Итак, среди возможных источников вдохновения – серия книг и фильмов «Голодные игры», японский фильм-антиутопия «Королевская битва», манги «Ганцу», «Дневник будущего», «Игра в кости» и другие.