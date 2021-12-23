Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем опасна для детей «Игра в кальмара»?

Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

После премьеры южнокорейской дорамы «Игра в кальмара», снятой в жанре «игры на выживание», многие родители озадачились вопросом: оказывает ли просмотр шоу негативное влияние на юных зрителей? Сериал действительно обрел большую популярность у молодого поколения, особенно у подростков, сидящих в приложении TikTok. При этом сама «Игра в кальмара» рассчитана на аудиторию 18+, поскольку содержит сцены жестокости и насилия. Неудивительно, что некоторые психологи, школьные учителя и представители родительской общественности усмотрели в сериале угрозу для неокрепшей детской и подростковой психики. По их мнению, у тинейджеров может возникнуть желание повторить опасные игры из сериала.

Однако часть психологов считает, что в «Игре в кальмара» нет жестокости ради жестокости, зато есть мораль: никакие деньги не стоят человеческой жизни.

 

