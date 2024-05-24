Чем кончится сериал "Свет в окне"?

Наш ответ:

Жених Дава находит пропавшую Карину на даче у бабушки Веры, а её отец исчезает. Дед Борис объявляет о свадьбе с Натальей, но исчезновение младшей дочери Муси останавливает семейное торжество. Вадим удерживает Мусю в своём доме, заперев в подвале, и пытается начать с ней отношения, раскрывая её бабушке Вере причастность к гибели своей жены Полины.



Тим находит Мусю по геолокации, происходит драка с Вадимом, который связывает Тима. У Муси начинаются роды. Борис и Денис пытаются её спасти, но Александр ударяет Вадима, освобождая Тима. Муся рожает, и ребёнка везут в клинику.



После выписки Муси семья собирается на свадьбе деда. Александр решает вернуть Ольгу. Тим делает предложение Мусе, и она соглашается. Денис признается Рите в чувствах. Карина счастлива с Давой. Финал оказывается счастливым для всех, кроме Павла. Семья воссоединилась, но интрига второго сезона остаётся.