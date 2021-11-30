Будут ли снимать продолжение сериала «Жестокий Стамбул»?

Наш ответ:

Нет, турецкий сериал был официально закрыт после второго сезона. Заключительный эпизод вышел на экраны в июне 2020 года. Теленовелла рассказывает о богатом семействе, глава которого, бизнесмен Агах Карачай, взял на себя воспитание осиротевшего племянника-инвалида Недима. Мужчина искренне любит парня и обеспечивает его всем необходимым, однако его жена Шениз мечтает прогнать племянника из дома. Когда Агаху ставят смертельный диагноз, он решает заранее позаботиться о судьбе Недима и женить его на доброй и мудрой девушке из своего родного города. Выбор падает на красавицу Джерен, но по ошибке ей сообщают, что она станет женой родного сына Агаха – красавчика и ловеласа Дженка…