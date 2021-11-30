Будут ли снимать продолжение сериала «Воронины»?

На данный момент существует 24 сезона сериала «Воронины», и никакой информации о возможных съемках продолжения нет. Последняя серия вышла в эфир в октябре 2019 года. Впервые новость о завершении сериала появилась летом 2019 года. Первые 10 сезонов сериала – это адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», сезоны 11-24 имеют оригинальные сюжеты. Сериал вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире.
Официальный представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировал достижение на съемках 455-го эпизода сериала (33-я серия 20-го сезона).
