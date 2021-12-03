Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будут ли снимать продолжение сериала «Сверхъестественное»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Нет, сериал закрыли после 15-го сезона. «Сверхъестественное» по праву можно назвать долгожителем американского телевидения – первый сезон вышел на экраны в 2005 году, заключительный – в 2020-м. Новость о закрытии шоу исполнители главных ролей Дженсен Эклз и Джаред Падалеки озвучили во время встречи с поклонниками в 2019 году. По словам актеров, инициаторами закрытия выступили они сами и их коллега по съемочной площадке Миша Коллинз. После долгих обсуждений с продюсерами, сценаристами, остальными участниками каста и съемочной группы они пришли к выводу, что шоу необходимо завершить, пока оно не выдохлось.

При этом Джаред и Дженсен отметили, что решение было непростым, потребовалось немало времени, чтобы принять его окончательно.

 

Марина Жигова 20 июля 2022, 18:21
Этот сериал лучший в жанре фантастики. В нём есть все!!!.
Драма, мелодрама, немного ужасов и фантастики. Если вдруг будет возможность продолжить этот сериал, то всё будет зря. Потому что актёров, которые прожили там четверть своей жизни, не кто не сможет заменить.
20 июля 2022, 18:21 Ответить
Марина Жигова 20 июля 2022, 18:22
Вы лучшие!!! 👍🏻👍🏻👍🏻
20 июля 2022, 18:22 Ответить
Жулдыз Добысенова 10 марта 2024, 10:33
Согласна с актерами. Этот сериал один из лучших которые я видела, сил своими взлетами и падениями и продолжение его кажется уже слишком, пускай я и хотела бы бесконечных серий
10 марта 2024, 10:33 Ответить
