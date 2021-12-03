Будут ли снимать продолжение сериала «Сверхъестественное»?

Наш ответ:

Нет, сериал закрыли после 15-го сезона. «Сверхъестественное» по праву можно назвать долгожителем американского телевидения – первый сезон вышел на экраны в 2005 году, заключительный – в 2020-м. Новость о закрытии шоу исполнители главных ролей Дженсен Эклз и Джаред Падалеки озвучили во время встречи с поклонниками в 2019 году. По словам актеров, инициаторами закрытия выступили они сами и их коллега по съемочной площадке Миша Коллинз. После долгих обсуждений с продюсерами, сценаристами, остальными участниками каста и съемочной группы они пришли к выводу, что шоу необходимо завершить, пока оно не выдохлось.