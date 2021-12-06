Будут ли снимать продолжение сериала «Султан моего сердца»?

Продолжение сериала о любви русской учительницы Анны и турецкого султана Махмуда уже снимается. Известна и дата выхода второго сезона – 21 февраля 2022 года. Об этом рассказал представитель компании Maya Production, которая занимается производством сериала. Напомним, в России премьера первого сезона «Султана моего сердца» состоялась в январе 2019 года (в Турции сериал вышел раньше, в августе 2018 года, и имел ряд отличий от российской версии, в том числе в количестве серий и хронометраже).
Столь долгую паузу между сезонами создатели проекта объясняют пандемией коронавируса и техническими сложностями.
