Будут ли снимать продолжение сериала «Молодежка»?

Нет, сериал был официально закрыт после шестого сезона. Несмотря на высокие рейтинги (последнюю серию посмотрели 23% российских телезрителей) и просьбы поклонников, создатели «Молодежки» приняли решение завершить проект. Продюсер телеканала СТС Вячеслав Муругов пояснил в интервью, что в истории телевидения было достаточно примеров, когда пролонгация сериала оборачивалась ему во вред и рейтинги падали. Авторы «Молодежки» не хотели, чтобы такая же участь постигла их детище, и закрыли его на пике популярности.
Но перед тем, как на СТС стартовал заключительный сезон, актеры и создатели устроили масштабную встречу с фанатами в одном из торговых центров Москвы.
Авторизация по e-mail