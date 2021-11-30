Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будут ли снимать продолжение сериала «Молодежка»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Нет, сериал был официально закрыт после шестого сезона. Несмотря на высокие рейтинги (последнюю серию посмотрели 23% российских телезрителей) и просьбы поклонников, создатели «Молодежки» приняли решение завершить проект. Продюсер телеканала СТС Вячеслав Муругов пояснил в интервью, что в истории телевидения было достаточно примеров, когда пролонгация сериала оборачивалась ему во вред и рейтинги падали. Авторы «Молодежки» не хотели, чтобы такая же участь постигла их детище, и закрыли его на пике популярности.

Но перед тем, как на СТС стартовал заключительный сезон, актеры и создатели устроили масштабную встречу с фанатами в одном из торговых центров Москвы. 

 

Влад Ли 4 января 2023, 20:13
Будет!!)
