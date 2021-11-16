Будут ли снимать продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка»?

По состоянию на сентябрь 2021 года было выпущено два сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», по восемь серий каждый. В 2022 году запланирован выпуск продолжения, которое также будет состоять из восьми серий. Идея сериала родилась у продюсера Антона Щукина еще в начале 2010-х годов, но работа над ним стартовала лишь в 2018 году. Пилотное название сериала – «Братство крыши» – именно под таким названием была представлена первая серия на II фестивале сериалов «Пилот».
Первый сезон вошел в число лучших российских сериалов 2020 года.
