Будут ли снимать продолжение сериала «Ментовские войны»?

Продолжения популярного криминального сериала о майоре Романе Шилове не будет. 11-й сезон, премьерный показ которого состоялся на телеканале НТВ в период с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года, стал последним. Несмотря на недвусмысленный финал (судя по последним сценам «Ментовских войн», Шилов и его семья погибают), поклонники сериала до последнего не теряли надежды на сиквел. Мечты фанатов развеялись после интервью, которое исполнитель главной роли Александр Устюгов дал в телепередаче «Кино в деталях». Актер однозначно дал понять, что продолжения «Ментовских войн» ждать не стоит.
«Потому что уже хватит, и в моем возрасте уже не бывает оперов, все уже давно на пенсии», – с улыбкой пояснил телеведущей Александр.
