Будут ли снимать продолжение сериала «Чики»

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Продолжения одного из самых ярких российских сериалов последних лет ждать не стоит. Об этом рассказал в интервью The Village режиссер и сценарист проекта Эдуард Оганесян. По словам создателя «Чик», во время работы над первым сезоном у него возникали мысли по поводу сиквела. Однако впоследствии Оганесян отказался от этой идеи, решив, что история о четырех подругах не нуждается в продолжении. Режиссер и сценарист признался, что в связи с этим даже переписал финал, изначально ориентированный на создание второго сезона. Слова Оганесяна неоднократно подтверждали занятые в «Чиках» актеры.

Так, например, Ирина Горбачева практически сразу же после выхода первого сезона записала видеообращение к поклонникам, где заявила, что «концовка уже произошла» и продолжения не будет.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
