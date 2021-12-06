Будут ли снимать продолжение сериала «Черно-белая любовь»?

Точной информации о том, будет ли сниматься продолжение «Черно-белой любви», нет. Но, поскольку с момента выхода сериала в Турции прошло уже немало времени (премьера состоялась в 2017 году), можно предположить, что создатели сочли историю завершенной и не нуждающейся в сиквеле. Однако поклонникам шоу не стоит расстраиваться – полюбившихся актеров Ибрагима Челликола и Бирдже Акалай можно будет увидеть вместе в новом сериале «Полет птицы». Его можно будет увидеть на стриминговом сервисе Netflix. Уже известно, что Чилликол и Акалай снова будут играть влюбленную пару.
Помимо них, к касту «Полета птицы» присоединилась Мирай Данер.
