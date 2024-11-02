Будет ли 8 сезон сериала "Невский" и когда?

Наш ответ:

Детективный сериал «Невский», который уже давно заслужил признание зрителей НТВ, вероятно, вернется с новым сезоном в 2025 году, хотя официальные заявления о старте съемок пока еще не прозвучали, и точная дата премьеры остается под вопросом.



Сюжет снова сосредоточен на суровых буднях майора Павла Семенова (Антон Васильев), оперативника, который день за днем погружается в борьбу с преступностью в одном из сложных районов Санкт-Петербурга. Его работа — это не просто патрулирование улиц, а ежедневное противостояние пьяным дракам, жестоким преступлениям и наркопритонам. Иногда ему приходится выезжать в командировки в другие регионы, где криминальная ситуация порой еще более напряженная. Но «Невский» — это не только о работе. Жизнь Семенова не обходится без личных переживаний, будь то романтические отношения, верные друзья или бытовые заботы. И именно эта многогранность делает героя близким и понятным для зрителя.