Будет ли 4 сезон сериала "Первый отдел" и когда?

Наш ответ:

«Первый отдел» продолжает оставаться одним из самых любимых сериалов зрителей. Показ четвертого сезона, вероятно, пройдет с 3 по 21 февраля 2025 года на канале НТВ. Зрителей ждет возвращение полюбившихся персонажей в исполнении талантливых российских актеров.



Следователь Юрий Брагин возвращается в Петербург после годовой командировки, где занимался громким уголовным делом. По прибытии он узнаёт, что глава Первого следственного отдела уходит на пенсию, и все уверены: именно Брагин станет его преемником. Однако Юрий не стремится к карьерным высотам, предпочитая практическую работу кабинетной рутине. Вскоре он получает новое задание — расследовать серию загадочных убийств двух девушек, произошедших с разницей в несколько дней в небольшом городке Ленинградской области. Здесь все местные жители знают друг друга и неохотно делятся информацией, что усложняет поиск преступника.