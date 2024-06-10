Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будет ли 3 сезон сериала "Клюквенный щербет"?

Будет ли 3 сезон сериала "Клюквенный щербет"?

Олег Скрынько 10 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В 3 сезоне «Клюквенный щербет» продолжит историю популярного турецкого сериала о молодых влюбленных, чьи семьи придерживаются противоположных взглядов на жизнь. В главных ролях — Сыла Тюркоглу, Барыш Кылыч и Эврим Аласья. Официального анонса съемок третьего сезона пока не было, поэтому дата выхода также неизвестна.

В новом сезоне зрителей, вероятно, ждёт развитие ключевых сюжетных линий. Любимые герои будут искать компромиссы и стремиться к семейному счастью. Молодым супругам Доа и Фатиху предстоит решать свои проблемы, а Нурсеме и Умуту — справляться с бытовыми трудностями. Конфликты между консервативными и прогрессивными взглядами героев продолжатся, порой принимая суровые формы. Кроме того, создатели планируют ввести новых персонажей с непростой судьбой, которые будут стремиться к спокойной и гармоничной жизни.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше