Будет ли 3 сезон сериала "Клюквенный щербет"?

В 3 сезоне «Клюквенный щербет» продолжит историю популярного турецкого сериала о молодых влюбленных, чьи семьи придерживаются противоположных взглядов на жизнь. В главных ролях — Сыла Тюркоглу, Барыш Кылыч и Эврим Аласья. Официального анонса съемок третьего сезона пока не было, поэтому дата выхода также неизвестна.



В новом сезоне зрителей, вероятно, ждёт развитие ключевых сюжетных линий. Любимые герои будут искать компромиссы и стремиться к семейному счастью. Молодым супругам Доа и Фатиху предстоит решать свои проблемы, а Нурсеме и Умуту — справляться с бытовыми трудностями. Конфликты между консервативными и прогрессивными взглядами героев продолжатся, порой принимая суровые формы. Кроме того, создатели планируют ввести новых персонажей с непростой судьбой, которые будут стремиться к спокойной и гармоничной жизни.