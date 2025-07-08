Будет ли 2 сезон сериала "Что-то положительное"?

Наш ответ:

«Что-то положительное» — новинка стриминга Okko, выдержанная в жанре комедийной драмы. На данный момент нет официальной информации о продлении сериала на второй сезон. Премьера первого сезона состоялась 16 июня 2025 года.



Напомним сюжет. Старшеклассница Настя чувствует себя лишней в собственной семье: родители восхищаются успешной старшей сестрой и балуют младшего брата, а в школе дела обстоят не лучше — парень Марк, в которого она влюблена, не воспринимает её всерьёз, а с лучшей подругой нельзя откровенничать на все темы. Единственным спасением для Насти становится вымышленный мир, куда она сбегает от реальности, но ситуация усложняется, когда тест на беременность показывает две полоски. К её удивлению, Марк резко меняется, проявляя заботу и ответственность, а окружающие начинают относиться к ней с большим вниманием. Позже Настя узнаёт, что тест был ложноположительным, но решает не раскрывать правду, пользуясь внезапным изменением отношения к себе. Однако обман быстро выходит из-под контроля, вовлекая в водоворот лжи всю её семью.