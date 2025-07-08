Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будет ли 2 сезон сериала "Что-то положительное"?

Будет ли 2 сезон сериала "Что-то положительное"?

Олег Скрынько 8 июля 2025 Дата обновления: 8 июля 2025
Наш ответ:

«Что-то положительное» — новинка стриминга Okko, выдержанная в жанре комедийной драмы. На данный момент нет официальной информации о продлении сериала на второй сезон. Премьера первого сезона состоялась 16 июня 2025 года.

Напомним сюжет. Старшеклассница Настя чувствует себя лишней в собственной семье: родители восхищаются успешной старшей сестрой и балуют младшего брата, а в школе дела обстоят не лучше — парень Марк, в которого она влюблена, не воспринимает её всерьёз, а с лучшей подругой нельзя откровенничать на все темы. Единственным спасением для Насти становится вымышленный мир, куда она сбегает от реальности, но ситуация усложняется, когда тест на беременность показывает две полоски. К её удивлению, Марк резко меняется, проявляя заботу и ответственность, а окружающие начинают относиться к ней с большим вниманием. Позже Настя узнаёт, что тест был ложноположительным, но решает не раскрывать правду, пользуясь внезапным изменением отношения к себе. Однако обман быстро выходит из-под контроля, вовлекая в водоворот лжи всю её семью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Что-то положительное
Что-то положительное драма, комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше