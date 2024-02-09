"Аватар: Легенда об Аанге" когда продолжение?

Наш ответ:

Сериал "Аватар: Легенда об Аанге" выйдет в эфир 22 февраля 2024 года. Сюжет рассказывает о Аанге, мальчике из племени воздушных кочевников, который располагает уникальной способностью управлять стихией воздуха. В возрасте 11 лет он узнает, что он - Аватар, который владеет всеми четырьмя стихиями. Мир находится в состоянии многолетней войны между Нацией Огня и другими нациями, где отдельные люди обладают способностью управлять одной из четырех стихий: водой, землей, огнем или воздухом. Аанг – единственный, кто способен гармонировать все четыре стихии и, будучи Аватаром, он должен спасти мир от уничтожения нацией Огня. После бегства из своего племени, он оказывается в сильном шторме и, находясь в состоянии Аватара, замерзает во льдах моря. Через 100 лет его случайно обнаруживают подростки из Южного племени воды и освобождают. Вместе с новыми друзьями - Катарой и Соккой, Аанг начинает обучаться управлению стихиями, но их попутно преследует изгнанный принц Нации Огня - Зуко, который стремится восстановить свою честь, поймав Аватара.

Paramount анонсировала дату выхода полнометражного анимационного фильма по вселенной "Аватара" на 10 октября 2025 года.

А еще летом Nickelodeon объявил о выпуске трех фильмов по вселенной, и первый из них должен рассказать о событиях, связанных с взрослым Аангом и его друзьями. Похоже, что именно его мы увидим в октябре 2025 года. Пока нет информации о датах премьеры и подробностях остальных фильмов.