Сколько серий в сериале "Абрикосовая горечь"?

«Абрикосовая горечь» - остросюжетная мелодрама, которая вышла на телеканале «Домашний» 19 февраля 2024 года. Как и многие другие проекты этого канала, сериал состоит из четырех эпизодов, после чего завершился.



По сюжету инженер-конструктор Аня Волошина не планировала беременность из-за проблем со здоровьем. Муж настаивает на аборте, а свекровь советует хорошо подумать. После родов врожденный порок сердца дает о себе знать, и свекровь отправляет ее в турецкую клинику. Главврач Джемаль, тронутый судьбой Ани, спасает ее, пожертвовав сердцем погибшей жены. Однако трагедия лишь набирает обороты: его сын, не простив отцу этот поступок, сбегает, но сердце матери в груди Анны словно ведет ее по следу.