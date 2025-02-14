Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Режиссеры Сколько серий в сериале "Абрикосовая горечь"?

Олег Скрынько 14 февраля 2025 Дата обновления: 14 февраля 2025
Наш ответ:

«Абрикосовая горечь» - остросюжетная мелодрама, которая вышла на телеканале «Домашний» 19 февраля 2024 года. Как и многие другие проекты этого канала, сериал состоит из четырех эпизодов, после чего завершился.

По сюжету инженер-конструктор Аня Волошина не планировала беременность из-за проблем со здоровьем. Муж настаивает на аборте, а свекровь советует хорошо подумать. После родов врожденный порок сердца дает о себе знать, и свекровь отправляет ее в турецкую клинику. Главврач Джемаль, тронутый судьбой Ани, спасает ее, пожертвовав сердцем погибшей жены. Однако трагедия лишь набирает обороты: его сын, не простив отцу этот поступок, сбегает, но сердце матери в груди Анны словно ведет ее по следу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Абрикосовая горечь
Абрикосовая горечь мелодрама
2024, Россия
0.0
