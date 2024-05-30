Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Режиссеры Кто режиссер и продюсер сериала «Сваты»?

Кто режиссер и продюсер сериала «Сваты»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 мая 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

«Сваты» — украинский комедийный сериал, снискавший большую популярность не только в Украине, но также в России, Беларуси и других странах постсоветского пространства. Производством занималась студия «Квартал 95». Шоу насчитывает семь сезонов, первый из которых вышел в 2008 году. Премьера финального сезона состоялась в 2021 году. Франшиза также включает мюзикл «Новогодние сваты» (2010), спин-офф «Байки Митяя» (2012) и ряд других проектов.

Создателями «Сватов» являются Владимир Зеленский, Борис Шефир, Сергей Шефир и Андрей Яковлев. Они же выступили продюсерами вместе с Александром Богуцким (первый сезон), Сергеем Созановским (сезоны 2-3) и Владимиром Шпонькой (седьмой сезон). В качестве режиссеров над сериалом работали Юрий Морозов (первый сезон), Андрей Яковлев (сезоны 2-7), Эдуард Радзюкевич (третий сезон) и Евгений Бедарев, поставивший мюзикл.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сваты
Сваты комедия
2008, Украина
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше