Кто режиссер и продюсер сериала «Сваты»?

«Сваты» — украинский комедийный сериал, снискавший большую популярность не только в Украине, но также в России, Беларуси и других странах постсоветского пространства. Производством занималась студия «Квартал 95». Шоу насчитывает семь сезонов, первый из которых вышел в 2008 году. Премьера финального сезона состоялась в 2021 году. Франшиза также включает мюзикл «Новогодние сваты» (2010), спин-офф «Байки Митяя» (2012) и ряд других проектов.
Создателями «Сватов» являются Владимир Зеленский, Борис Шефир, Сергей Шефир и Андрей Яковлев. Они же выступили продюсерами вместе с Александром Богуцким (первый сезон), Сергеем Созановским (сезоны 2-3) и Владимиром Шпонькой (седьмой сезон). В качестве режиссеров над сериалом работали Юрий Морозов (первый сезон), Андрей Яковлев (сезоны 2-7), Эдуард Радзюкевич (третий сезон) и Евгений Бедарев, поставивший мюзикл.
