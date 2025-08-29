Кто режиссер фильма «Ширли-мырли»?

«Ширли-мырли» — фарсовая комедия, вышедшая в 1995 году. Ныне эта картина считается отражением российских реалий 1990-х годов.
Поставил фильм выдающийся отечественный режиссер Владимир Меньшов. Над сценарием он работал вместе с Виталем Москаленко и Андрей Самсоновым. Это четвертый режиссерский проект Меньшова — до этого он снял «Розыгрыш» (1976), «Москва слезам не верит» (1979) и «Любовь и голуби» (1984).
В центре сюжета — три брата-близнеца, которые прежде не знали о существовании друг друга. После рождения один оказался в цыганском таборе и в итоге стал бароном, другой вырос в детском доме и стал евреем, а третий был воспитан родной теткой и стал мошенником, в чьих руках оказывается огромный алмаз.
