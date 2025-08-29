Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Режиссеры Кто режиссер фильма «Ширли-мырли»?

Кто режиссер фильма «Ширли-мырли»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 августа 2025 Дата обновления ответа: 29 августа 2025

«Ширли-мырли» — фарсовая комедия, вышедшая в 1995 году. Ныне эта картина считается отражением российских реалий 1990-х годов.

Кто снял картину?

Поставил фильм выдающийся отечественный режиссер Владимир Меньшов. Над сценарием он работал вместе с Виталем Москаленко и Андрей Самсоновым. Это четвертый режиссерский проект Меньшова — до этого он снял «Розыгрыш» (1976), «Москва слезам не верит» (1979) и «Любовь и голуби» (1984).

О чем фильм

В центре сюжета — три брата-близнеца, которые прежде не знали о существовании друг друга. После рождения один оказался в цыганском таборе и в итоге стал бароном, другой вырос в детском доме и стал евреем, а третий был воспитан родной теткой и стал мошенником, в чьих руках оказывается огромный алмаз.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ширли-мырли
Ширли-мырли комедия
1995, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше