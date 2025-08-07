Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Режиссеры Кто режиссёр фильма «Сестры»?

Кто режиссёр фильма «Сестры»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 августа 2025 Дата обновления ответа: 7 августа 2025

«Сестры» — российская кинокартина 2001 года, режиссером которой выступил Сергей Бодров мл.

Напоминаем сюжет криминальной драмы, успевшей стать современной классикой. Света живёт с бабушкой, а дома у матери чувствует себя Золушкой. Близких отношений с мамой у неё нет: та переложила на дочь все домашние хлопоты и заботу о младшей сестре Дине. Сестра раздражает, отчим вызывает только презрение — он связан с криминалом. Света мечтает стать снайпером и уехать защищать родину, а Дина занимается скрипкой. Мать же живёт красиво и закрывает глаза на источник дохода мужа. После освобождения отчима из тюрьмы появляются бывшие подельники, требующие вернуть деньги. Угроза нависает над семьёй — преступники хотят похитить Дину. Света с сестрой сбегают, но помощи ждать неоткуда. Вместе девочки проходят тяжёлый путь, который сближает их и рождает настоящую сестринскую любовь.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сестры
Сестры боевик, драма
2001, Россия
7.0
