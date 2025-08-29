Кто режиссер фильма «Сельма»?

«Сельма» — биографическая драма совместного производства США, Великобритании и Франции. Премьера состоялась в ноябре 2014 года. Впоследствии фильм был отмечен премией «Оскар» в категории «Лучшая песня».
Режиссером «Сельмы» выступила афроамериканка Ава ДюВерней. В дальнейшем она поставила документальный фильм «Тринадцатая» (2016), фэнтези «Излом времени» (2018), мини-сериал «Когда они нас увидят» (2019) и драму «Истоки» (2023). Вместе с тем она поработала над рядом сериалов.
Картина повествует о выдающимся правозащитнике и активисте Мартине Лютере Кинге, который боролся за права чернокожего населения в США. В центре сюжета — организованные им марши протеста в городке Сельма, штат Алабама.
