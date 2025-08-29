Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Режиссеры Кто режиссер фильма «Сельма»?

Кто режиссер фильма «Сельма»?

Олег Скрынько 29 августа 2025 Дата обновления: 29 августа 2025
Наш ответ:

«Сельма» — биографическая драма совместного производства США, Великобритании и Франции. Премьера состоялась в ноябре 2014 года. Впоследствии фильм был отмечен премией «Оскар» в категории «Лучшая песня».

Кто снял картину?

Режиссером «Сельмы» выступила афроамериканка Ава ДюВерней. В дальнейшем она поставила документальный фильм «Тринадцатая» (2016), фэнтези «Излом времени» (2018), мини-сериал «Когда они нас увидят» (2019) и драму «Истоки» (2023). Вместе с тем она поработала над рядом сериалов.

О чем фильм

Картина повествует о выдающимся правозащитнике и активисте Мартине Лютере Кинге, который боролся за права чернокожего населения в США. В центре сюжета — организованные им марши протеста в городке Сельма, штат Алабама.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сельма
Сельма биография, исторический, драма
2014, Великобритания
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше