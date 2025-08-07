Кто режиссер фильма «Форсаж»?

«Форсаж» — американская экшен-франшиза, начало которой положил одноименный фильм об уличных автогонщиках, вышедший в 2001 году. Оригинальный «Форсаж» снял режиссер Роб Коэн. Сиквел «Двойной форсаж» (2003) поставил Джон Синглтон. Режиссером «Тройного форсажа: Токийский дрифт» (2006) стал Джастин Лин, который затем снял «Форсаж 4» (2009), «Форсаж 5» (2011), «Форсаж 6» (2013) и «Форсаж 9» (2021). «Форсаж 7» (2015) срежиссировал Джеймс Ван, «Форсаж 8» (2017) — Ф. Гэри Грей, а «Форсаж 10» (2023) и «Форсаж 11» (2027) — Луи Летерье.
