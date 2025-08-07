Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Режиссеры Кто режиссер фильма «Форсаж»?

Кто режиссер фильма «Форсаж»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 августа 2025 Дата обновления ответа: 7 августа 2025

«Форсаж» — американская экшен-франшиза, начало которой положил одноименный фильм об уличных автогонщиках, вышедший в 2001 году. Оригинальный «Форсаж» снял режиссер Роб Коэн. Сиквел «Двойной форсаж» (2003) поставил Джон Синглтон. Режиссером «Тройного форсажа: Токийский дрифт» (2006) стал Джастин Лин, который затем снял «Форсаж 4» (2009), «Форсаж 5» (2011), «Форсаж 6» (2013) и «Форсаж 9» (2021). «Форсаж 7» (2015) срежиссировал Джеймс Ван, «Форсаж 8» (2017) — Ф. Гэри Грей, а «Форсаж 10» (2023) и «Форсаж 11» (2027) — Луи Летерье.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Роб Коэн
Роб Коэн
Rob Cohen
Джон Синглтон
Джон Синглтон
John Singleton
Джастин Лин
Джастин Лин
Justin Lin
Джеймс Ван
Джеймс Ван
James Wan
Ф. Гэри Грей
Ф. Гэри Грей
F. Gary Gray
Луи Летерье
Луи Летерье
Louis Leterrier

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Форсаж 11
Форсаж 11 боевик, криминал, триллер
2026, США
0.0
Форсаж 10
Форсаж 10 боевик, криминал
2023, США
6.0
Форсаж 9
Форсаж 9 боевик, криминал
2021, США
6.0
Форсаж 8
Форсаж 8 боевик, триллер, криминал
2017, США
7.0
Форсаж 7
Форсаж 7 криминал, триллер, боевик
2015, США
7.0
Форсаж 6
Форсаж 6 боевик, драма, триллер, криминал
2013, США
7.0
Форсаж 5
Форсаж 5 боевик, приключения
2011, США
7.0
Форсаж 4
Форсаж 4 боевик
2009, США
7.0
Тройной форсаж: Токийский дрифт
Тройной форсаж: Токийский дрифт боевик, криминал, триллер
2006, США / Германия
6.0
Двойной форсаж
Двойной форсаж боевик, триллер, драма, криминал
2003, США / Германия
6.0
Форсаж
Форсаж триллер, боевик, криминал
2001, США / Германия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Для самых смелых: 5 жутких фильмов Netflix, которые не стоит включать одному — даже если вы думаете, что не боитесь ужасов
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса
До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше