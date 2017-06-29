Меню
Кто режиссер фильма «Ёлки 2»?

Кто режиссер фильма «Ёлки 2»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 2 декабря 2024
Наш ответ:

Режиссером фильма «Ёлки 2» (2011) стал Дмитрий Киселёв. Он взял на себя роль постановщика второй части популярной новогодней франшизы, продолжив успех первого фильма, снятого Тимуром Бекмамбетовым. Хотя Бекмамбетов в этот раз не занимал кресло режиссера, он оставался продюсером картины, что позволило сохранить узнаваемый стиль и атмосферу первого фильма.

Дмитрий Киселёв — российский режиссер, сценарист и продюсер, который зарекомендовал себя как талантливый создатель массового кино. В своей карьере он работал над несколькими проектами, известными зрителям за их искренность, доброту и легкость. Работа над «Ёлками 2» также позволила ему реализовать свой стиль в создании новогодних историй, наполненных юмором и эмоциями, которые были так востребованы у зрителей. Фильм состоит из нескольких новелл, каждая из которых затрагивает тему доброты, семейных ценностей и чудес в Новый год.

Помимо работы над «Ёлками 2», Дмитрий Киселёв активно занимался проектами на телевидении. Также продолжил работать над франшизой «Ёлки», сняв «Ёлки 3» (2013), «Ёлки 1914» (2014) и «Ёлки новые» (2017).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ёлки 2
Ёлки 2 комедия
2011, Россия
6.0
