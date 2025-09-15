Меню
Кто режиссер фильма «Джентльмены»?

Олег Скрынько 15 сентября 2025 Дата обновления: 15 сентября 2025
Наш ответ:

«Джентльмены» — британский гангстерский боевик с элементами комедии, вышедший в 2019 году. Ныне в России фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

Кто снял фильм?

Режиссером и соавтором сценария выступает Гай Ричи, чьи фильмы пользуются в России большой популярностью. Ричи заявил о себе такими бандитскими картинами, как «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Большой куш» (2000). В последние годы он чуть отошел от этой стилистики, время от времени берясь за проекты другой направленности (например, игровой ремейк «Аладдина», вышедший в том же 2019 году), так что «Джентльмены» позиционировались как возвращение Ричи к своим истокам. В дальнейшем Ричи запустил на основе этого фильма одноименный сериал, который стартовал в 2024 году.

