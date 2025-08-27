Меню
Кто режиссер фильма «Брат»?

Олег Скрынько 27 августа 2025 Дата обновления: 27 августа 2025
Наш ответ:

«Брат» — знаменитый российский фильм, обретший культовый статус. Мировая премьера состоялась 17 мая 1997 года.

Кто снял картину?

Режиссером и автором оригинального сценария выступает Алексей Октябринович Балабанов, ныне считающийся одним из главных режиссеров в истории отечественного кино. Именно «Брат» принес всеобщую известность Балабанову. В дальнейшем он поставил сиквел «Брат 2» (2000), а также выпустил такие известные фильмы, как «Война» (2002), «Жмурки» (2005) и «Груз 2000» (2007). Балабанов ушел из жизни 18 мая 2013 года в городе Сестрорецке от острой сердечной недостаточности. Режиссеру было 54 года. За три дня до смерти он завершил сценарий запланированного фильма «Мой брат умер».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Брат
Брат боевик, драма
1997, Россия
8.0
