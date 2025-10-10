Оповещения от Киноафиши
Когда выйдет 2 сезон сериала "Виноделы"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 10 октября 2025

«Виноделы» — российский драматический сериал, премьера которого состоялась в 2025 году.

Синопсис гласит:

Челябинец Паша, владелец шашлычной, вместе с отцом и сыном едет на юг, чтобы вступить в права на наследство — половину винодельни. Вторая её часть принадлежит семье винодела-эстета Сергея Гордеева. Чтобы спасти общее дело от разорения, им приходится стать партнёрами. Однако для Сергея вино — это высокое искусство, а для Паши — просто «кислятина», что и становится главной проблемой в их сотрудничестве.

Когда выйдет 2 сезон сериала «Виноделы»

На данный момент неизвестно, когда именно состоится премьера второго сезона. Еще не было официальной информации о том, что шоу получило продолжение, а его производство не было начато. Если «Виноделов» все же продлят, то новые серии вряд ли появятся в эфире раньше, чем во второй половине 2026 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Виноделы
Виноделы комедия
2025, Россия
5.0
