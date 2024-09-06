В каком порядке смотреть «Клуб Винкс»?

Наш ответ:

«Клуб Винкс» — итальянская мультипликационная франшиза, которая стартовала в январе 2024 года. Действие этой саги разворачивается в мире волшебства и необыкновенных планет, населенных сказочными существами. Главной героиней выступает девочка по имени Блум, которая стремится выяснить правду о прошлом своей родной планеты и родителей. Обнаружив у себя магические способности, Блум отправляется в школу для фей. Вместе со своими подругами она основывает коллектив «Клуб Винкс», цель которого состоит в борьбе со злом.



Кроме оригинального мультсериала, который состоит из восьми сезонов, франшиза включает три полнометражных мультфильма, три многосерийных спин-оффа, а также игровой сериал «Судьба: Сага Винкс», вышедший на Netflix. Смотреть проекты в рамках вселенной «Клуба Винкс» можно как в порядке их выхода, так и следуя хронологии изображаемых событий. Если вам ближе второй вариант, то последовательность такова: