В каком порядке смотреть «Клуб Винкс»?

В каком порядке смотреть «Клуб Винкс»?

Олег Скрынько 6 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Клуб Винкс» — итальянская мультипликационная франшиза, которая стартовала в январе 2024 года. Действие этой саги разворачивается в мире волшебства и необыкновенных планет, населенных сказочными существами. Главной героиней выступает девочка по имени Блум, которая стремится выяснить правду о прошлом своей родной планеты и родителей. Обнаружив у себя магические способности, Блум отправляется в школу для фей. Вместе со своими подругами она основывает коллектив «Клуб Винкс», цель которого состоит в борьбе со злом.

Кроме оригинального мультсериала, который состоит из восьми сезонов, франшиза включает три полнометражных мультфильма, три многосерийных спин-оффа, а также игровой сериал «Судьба: Сага Винкс», вышедший на Netflix. Смотреть проекты в рамках вселенной «Клуба Винкс» можно как в порядке их выхода, так и следуя хронологии изображаемых событий. Если вам ближе второй вариант, то последовательность такова:

  • 1 сезон «Клуба Винкс» (2004)
  • 2 сезон «Клуба Винкс» (2005)
  • 3 сезон «Клуба Винкс» (2007)
  • Фильм «Клуб Винкс: Тайна затерянного королевства» (2007)
  • 4 сезон «Клуба Винкс» (2009)
  • Фильм «Клуб Винкс: Волшебное приключение» (2010)
  • 1 сезон «Волшебные Поппикси» (2010)
  • 5 сезон «Клуба Винкс» (2013)
  • Фильм «Клуб Винкс: Тайна морской бездны» (2014)
  • 6 сезон «Клуба Винкс» (2014)
  • 7 сезон «Клуба Винкс» (2015)
  • 1 сезон «Мира Винкс» (2016)
  • 2 сезон «Мира Винкс» (2017)
  • 8 сезон «Клуба Винкс» (2019)
  • 1 сезон «Судьба: Сага Винкс» (2021)
  • 2 сезон «Судьба: Сага Винкс» (2022)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Судьба: сага Винкс
Судьба: сага Винкс драма, боевик, фэнтези
2021, США
0.0
