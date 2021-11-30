Сколько всего серий и сезонов в аниме «Небесное вторжение»?

Наш ответ:

В настоящее время сериал – адаптация одноименной манги – состоит из 1 сезона (12 серий). Премьера состоялась в феврале 2021 года на стриминговом сервисе Netflix. Сюжет аниме вращается вокруг школьницы Юри Хондзе, оказавшейся в параллельном мире. Девушка приходит в себя на крыше одного из сотен небоскребов, соединенных между собой подвесными мостами. На глазах у нее незнакомец в странной маске размозжил голову своей жертве, а затем направился к ней. Вскоре Юри понимает, что все происходящее – жестокая игра на выживание. Неизвестные в масках, называющие себя «ангелами», ведут охоту на обычных людей, вынуждая их спрыгнуть с крыши. Школьнице предстоит побороться за свою жизнь.