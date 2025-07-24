Сколько серий в сериале "Том и Джерри"?

«Том и Джерри» — это не один мультсериал, а целая серия анимационных проектов, выходивших с 1940 года. Классических короткометражек, созданных Ханной и Барберой, было 114 эпизодов. Позже выходили новые версии мультфильма, в том числе в 1970-х, 80-х, 90-х и в 2000-х годах, включая полнометражные фильмы и современные шоу. Если считать все серии вместе — их сотни, и точное число зависит от того, какие именно версии учитывать.
Если учитывать все версии мультсериала «Том и Джерри», включая классические короткометражки, последующие перезапуски и новые шоу, то общее количество серий превышает 500.
Вот как складывается эта цифра:
Таким образом, суммарно у «Тома и Джерри» более 500 эпизодов, если брать во внимание всё, что когда-либо выходило под этим брендом.
