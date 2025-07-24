Сколько серий в сериале "Том и Джерри"?

Наш ответ:

«Том и Джерри» — это не один мультсериал, а целая серия анимационных проектов, выходивших с 1940 года. Классических короткометражек, созданных Ханной и Барберой, было 114 эпизодов. Позже выходили новые версии мультфильма, в том числе в 1970-х, 80-х, 90-х и в 2000-х годах, включая полнометражные фильмы и современные шоу. Если считать все серии вместе — их сотни, и точное число зависит от того, какие именно версии учитывать.



Если учитывать все версии мультсериала «Том и Джерри», включая классические короткометражки, последующие перезапуски и новые шоу, то общее количество серий превышает 500.



Вот как складывается эта цифра:

Оригинальные короткометражки (1940–1958) — 114 эпизодов

Дополнительные серии от других студий (1960-е–1980-е) — около 50

The Tom and Jerry Show (1975) — 16 серий

Tom & Jerry Kids (1990–1993) — 65 эпизодов

Tom and Jerry Tales (2006–2008) — 26 серий (78 сегментов)

The Tom and Jerry Show (2014–2021) — более 170 серий

Tom and Jerry in New York (2021) — 20+ серий

Плюс полнометражные фильмы, спецвыпуски и веб-контент



Таким образом, суммарно у «Тома и Джерри» более 500 эпизодов, если брать во внимание всё, что когда-либо выходило под этим брендом.