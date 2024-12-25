Сколько лет принцу Золушки?

Прекрасному принцу — 21 год, а Золушке 19 лет. Разница между ними составляет всего два года, что делает их отношения гармоничными и естественными.

Прекрасный принц впервые появился в анимационном фильме Диснея 1950 года "Золушка" как второстепенный, но важный персонаж. Он — наследник королевства, известный своей привлекательностью и благородством. На королевском балу он влюбляется в таинственную незнакомку, не зная, что это Золушка. После того как она сбегает, оставив хрустальную туфельку, принц решает во что бы то ни стало найти ее и сделать своей женой.

В продолжениях франшизы персонаж принца раскрывается глубже. Он показан как романтик и человек с чувством юмора. Его любовь к Золушке настолько сильна, что он готов бросить вызов отцу, нарушить королевские обычаи и даже выпрыгнуть из окна ради спасения возлюбленной.