Сколько лет Нани из «Лило и Стич»?

Наш ответ:

«Лило и Стич» — американская франшиза для всей семьи, созданная студией Disney. Оригинальный мультфильм вышел в 2002 году, а в 2025 году состоялась премьера игрового ремейка, который стал кассовым хитом. Также эта вселенная включает ряд других проектов, включая официально анонсированный сиквел «Лило и Стича» 2025 года.



Одной из главных героинь, помимо Лило и Стича, выступает старшая сестра Лило по имени Нани (это имя перекликается с английским nanny, то есть «нянечка»). После смерти родителей Нани пришлось быстро повзрослеть и взять на себя воспитание младшей сестренки. По сюжету Нани 19 лет. В игровой адаптации эту героиню воплотила Сидни Агудонг. На момент выхода фильма актрисе было 24 года.