Сколько лет Нани из «Лило и Стич»?

Олег Скрынько 6 августа 2025 Дата обновления: 6 августа 2025
Наш ответ:

«Лило и Стич» — американская франшиза для всей семьи, созданная студией Disney. Оригинальный мультфильм вышел в 2002 году, а в 2025 году состоялась премьера игрового ремейка, который стал кассовым хитом. Также эта вселенная включает ряд других проектов, включая официально анонсированный сиквел «Лило и Стича» 2025 года.

Одной из главных героинь, помимо Лило и Стича, выступает старшая сестра Лило по имени Нани (это имя перекликается с английским nanny, то есть «нянечка»). После смерти родителей Нани пришлось быстро повзрослеть и взять на себя воспитание младшей сестренки. По сюжету Нани 19 лет. В игровой адаптации эту героиню воплотила Сидни Агудонг. На момент выхода фильма актрисе было 24 года.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Sydney Agudong
Sydney Agudong

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лило и Стич
Лило и Стич боевик, приключения, комедия
2025, США
7.0
Лило и Стич
Лило и Стич семейный, анимация, комедия
2002, США
6.0
