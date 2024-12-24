Меню
Сколько частей во франшизе «Шрэк»?

Сколько частей во франшизе «Шрэк»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 24 декабря 2024

«Шрэк» — анимационная вселенная, созданная студией DreamWorks. Действие разворачивается в фэнтезийной стране, населенной персонажами из разных сказок. Заглавный герой — зеленый огр, проживающий в одиночестве на своем болоте. По сюжету он знакомится с болтливым Ослом и спасает из башни прекрасную принцессу Фиону, которая тоже оказывается огром. В дальнейшем они, поженившись, заводят детей. Кроме основной линейки мультфильмов, франшиза включает ряд спин-оффов и короткометражек. С полным списком частей можно ознакомиться ниже:

  • «Шрэк» (2001)
  • «Караоке-вечеринка Шрэка на болоте» (короткометражка, 2001)
  • «Шрэк: Медовый месяц» (короткометражка, 2003)
  • «Шрэк 2» (2004)
  • «Кумир Тридевятого Королевства» (короткометражка, 2004)
  • «Шрэк Третий» (2007)
  • «Шрэк мороз, зеленый нос» (короткометражный телевизионный спецвыпуск, 2007)
  • «Шрэк навсегда» (2010)
  • «Шрэк: Страшилки» (короткометражный телевизионный спецвыпуск, 2010)
  • «Шрек: Триллер» (короткометражка, 2011)
  • «Кот в сапогах» (2011)
  • «Поросенок, который крикнул “Оборотни!”» (короткометражка, 2011)
  • «Кот в сапогах: Три дьяволенка» (короткометражка, 2012)
  • «Захватывающие рассказы Шрэка» (короткометражка, 2012)
  • «Кот в сапогах: Последнее желание» (2022)
  • «Шрэк 5» (2026)
  • Безымянный спин-офф об Осле (в разработке)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шрэк 5
Шрэк 5 приключения, анимация, комедия
2027, США
0.0
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание анимация, комедия, приключения
2022, США
8.0
Кот в сапогах
Кот в сапогах фэнтези, комедия, анимация, приключения
2011, США
7.0
Шрэк навсегда
Шрэк навсегда сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
7.0
Шрэк-третий
Шрэк-третий анимация, комедия, приключения, сказка, семейный
2007, США
6.0
Шрэк 2
Шрэк 2 сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
7.0
Шрэк
Шрэк анимация, семейный, комедия
2001, США
8.0
