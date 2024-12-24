Сколько частей во франшизе «Шрэк»?

«Шрэк» — анимационная вселенная, созданная студией DreamWorks. Действие разворачивается в фэнтезийной стране, населенной персонажами из разных сказок. Заглавный герой — зеленый огр, проживающий в одиночестве на своем болоте. По сюжету он знакомится с болтливым Ослом и спасает из башни прекрасную принцессу Фиону, которая тоже оказывается огром. В дальнейшем они, поженившись, заводят детей. Кроме основной линейки мультфильмов, франшиза включает ряд спин-оффов и короткометражек. С полным списком частей можно ознакомиться ниже:
