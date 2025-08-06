Сколько частей во франшизе «Плохие парни»?

«Плохие парни» — серия анимационных мультфильмов американской студии DreamWorks. Франшиза основана на одноименном цикле детских книг, созданных Аарона Блаби. На данный момент вышли два полнометражных мультфильма — «Плохие парни» (2022) и «Плохие парни 2» (2025). Поскольку и первая часть, и вторая оказались кассовыми хитами, ожидается, что триквел не заставит себя ждать. Более того, в июне 2025 года, то есть за два месяца до релиза «Плохих парней 2», режиссеры Пьер Перифел и Джейпи Санс в интервью порталу Collider заявили, что уже планируют третью часть.
