Сколько частей во франшизе «Плохие парни»?

Сколько частей во франшизе «Плохие парни»?

6 августа 2025
Наш ответ:

«Плохие парни» — серия анимационных мультфильмов американской студии DreamWorks. Франшиза основана на одноименном цикле детских книг, созданных Аарона Блаби. На данный момент вышли два полнометражных мультфильма — «Плохие парни» (2022) и «Плохие парни 2» (2025). Поскольку и первая часть, и вторая оказались кассовыми хитами, ожидается, что триквел не заставит себя ждать. Более того, в июне 2025 года, то есть за два месяца до релиза «Плохих парней 2», режиссеры Пьер Перифел и Джейпи Санс в интервью порталу Collider заявили, что уже планируют третью часть.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Плохие парни 2
Плохие парни 2 приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
7.0
Плохие парни
Плохие парни анимация, комедия, семейный
2022, США
7.0
