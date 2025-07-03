Сколько частей во франшизе «Лило и Стич»?

«Лило и Стич» — американская научно-фантастическая медиафраншиза о семейных ценностях, созданная корпорацией Disney. Главными героями выступают гавайская девочка Лило и ее лучший друг Стич, который прибыл на Землю из космоса, сбежав от своих создателей. Франшиза включает полнометражные мультфильмы, мультсериалы, короткометражки и игровой фильм, который в будущем получит сиквел.
«Лило и Стич» (2002)
«Новые приключения Стича» (2003)
«Лило и Стич 2: Большая проблема Стича» (2005)
«Лерой и Стич» (2006)
«Происхождение Стича» (2005)
«Стич встречает школьный мюзикл» (2007)
«Стич и планета песка» (2012, спецвыпуск мультсериала «Стич!»)
«Стич! Идеальная память» (2015, спецвыпуск мультсериала «Стич!»)
«Лило и Стич» (2003–2006)
«Стич!» (2008–2011, 2012, 2015)
«Стич и Ай» (2017)
«Лило и Стич» (2025)
«Лило и Стич 2» (в разработке)
