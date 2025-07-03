Меню
Сколько частей во франшизе «Лило и Стич»?

Сколько частей во франшизе «Лило и Стич»?

Олег Скрынько 3 июля 2025 Дата обновления: 3 июля 2025
Наш ответ:

«Лило и Стич» — американская научно-фантастическая медиафраншиза о семейных ценностях, созданная корпорацией Disney. Главными героями выступают гавайская девочка Лило и ее лучший друг Стич, который прибыл на Землю из космоса, сбежав от своих создателей. Франшиза включает полнометражные мультфильмы, мультсериалы, короткометражки и игровой фильм, который в будущем получит сиквел.

Мультфильмы:

«Лило и Стич» (2002)

«Новые приключения Стича» (2003)

«Лило и Стич 2: Большая проблема Стича» (2005)

«Лерой и Стич» (2006)

Короткометражки:

«Происхождение Стича» (2005)

«Стич встречает школьный мюзикл» (2007)

«Стич и планета песка» (2012, спецвыпуск мультсериала «Стич!»)

«Стич! Идеальная память» (2015, спецвыпуск мультсериала «Стич!»)

Мультсериалы:

«Лило и Стич» (2003–2006)

«Стич!» (2008–2011, 2012, 2015)

«Стич и Ай» (2017)

Игровые фильмы:

«Лило и Стич» (2025)

«Лило и Стич 2» (в разработке)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лило и Стич
Лило и Стич боевик, приключения, комедия
2025, США
7.0
Лило и Стич
Лило и Стич семейный, анимация, комедия
2002, США
6.0
